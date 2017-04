Agente penitenciário fica fora das regras de aposentadoria aos 55 anos

O relator da Previdência, deputado Arthur Maia, apresentou uma errata que exclui os servidores das regras válidas para policiais. Isso porquê na primeira leitura, no relatório constava os agentes Penitenciários, reconhecendo a atividade com o elevado grau de periculosidade.

Entretanto, após a leitura ser retomada, os agentes penitenciárias foram excluídos das regras especiais na Reforma da Previdência. O deputador Arthur Maia, relator da proposta, apresentou uma errata ao relatório que previa a idade mínima de 55 para os servidores ligados à segurança pública. ” Não aceitaremos esse posicionamento, continuaremos em Brasilia fazendo mobilizaçõees para que esta exclusao seja revista. É inadimissivel a forma que o servidor penitenciários está sendo tratado, para fazer greve nao podemos pois somos, já para nos aposentar nao somos, quanta discrepância “, enfatisou o presidente do Sinsap, André Luiz Santiago.

O relator disse ainda que serão revistas as regras de transição para os servidores públicos que entraram no sistema até 2003, porque as regras propostas não estariam respeitando a “expectativa de direito” destes servidores. A discussão do relatório será iniciada na semana que vem. A decisão de diminuir a idade da aposentadoria de policiais ocorreu após um protesto, na terça-feira (18) em que a polícia legislativa teve de conter manifestantes que tentavam adentraro Congresso Nacional.

FONTE: SINSAP/MS

