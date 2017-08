Agentes do DOF são ouvidos após desaparecimento de irmãos em Ponta Porã

Policias do DOF afastados após o desaparecimento dos irmãos Rodney Campos dos Santos, 27 anos e Edney Bruno Ortiz Amorim, 20 anos fora ouvidos sobre o que aconteceu.

De acordo com informações da Assessoria do departamento o relato dos policiais foram colhidos e os relatórios com as oitivas devem ficar prontas num prazo de 10 dias.

O SIG está coordenando as investigações de Ponta Porã.

O carro encontrado abandonado no Paraguai foi confirmado que seria dos irmãos. O delegado Clemir Vieira Junior, delegado da Delegacia Regional de Ponta Porã, relatou que não há nada de anormal foi localizado no veículo Golf Volkswagen.

