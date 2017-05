Agentes penitenciários anunciam greve no dia das mães

André Luiz Garcia Santiago, presidente do Sindicado dos Agentes Penitenciários de Mato Grosso do Sul afirmou ao site TopMídiaNews que a categoria pretende ‘cruzar os braços’ no dia das mães, 14 de Maio. Referente ao protesto em virtude dos problemas que os servidores estão encontrando para a votação da PEC 308/2004, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A proposta solicita o enquadramento da categoria no artigo 144 da Constituição Federal, concedendo direitos já conquistados pela Polícia Civil e Polícia Militar, sendo reconhecida como segurança pública. De acordo com Santiago, os agentes penitenciários ainda não são reconhecidos como segurança pública, mesmo sendo responsáveis pelos presos diuturnamente.

Santiago ainda explicou que “Essa PEC tem que ser colocada em votação para que a categoria seja incluída no artigo 144 da Constituição Federal, para ter o reconhecimento como segurança pública. A Polícia Civil e Militar já se enquadram no artigo e, se fizermos uma comparação, os policiais, que são responsáveis pela captura do preso, passam um certo período com o preso, já os agentes, convivem diariamente com eles. O trabalho também é de risco, os agentes sofrem ameaças e estão ali todos os dias, prestando o trabalho de risco”

De acordo com Santiago, a paralisação é nacional e será realizada por um período da 48 horas, devido ao ‘desrespeito’ dos deputados federais, que colocaram a proposta em votação, encerraram sessão e acabaram retirando a PEC de votação, após a invasão da categoria no Ministério da Justiça.

Santiago destaca que dialogou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a PEC seja colocada em votação, participou de uma reunião com o deputado federal de Mato Grosso do Sul, Carlos Marun (PMDB), que garantia a votação da proposta, que necessita de 308 votos para ser aprovada.

“Conversamos com Rodrigo Maia, ele disse que poderia colocar em votação, somos a única categoria que ainda enfrenta esse problema. Tem estado que tem escolta, tem estado que tem armamento, cada um trabalha de uma maneira e queremos unificar isso, assim como é feito com o trabalho da polícia. O presidente da Câmara disse que vai colocar em votação, é necessário 308 votos para aprovação, essa proposta está esquecida desde 2004, ninguém faz o encaminhamento. Na semana passada, eles reiniciaram a sessão e excluíram a categoria, depois incluíram novamente, mas depois retiraram alegando invasão. Eu fiquei reunido com Marun até 0h, eu e o presidente do sindicato dos agentes penitenciários do Rio de Janeiro em Brasília, mas eles acabam retirando de votação e isso deixa os servidores revoltados, ocorrendo invasão na sessão. Com a atitude deles, todos os servidores estão acompanhando, eu não tenho como impedir a invasão, sendo que todos ficam revoltados com essa questão, eles nos dão a garantia da votação e depois retiram de votação”, dize Santiago.

Sobre a possível votação da PEC, Santiago afirma que acredita que a proposta pode voltar a ser colocada em votação no plenário da Câmara, dia 8 ou 9 de maio, mas aguarda o posicionamento da Casa de Leis.

