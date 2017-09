Agentes Penitenciários da Máxima adotam medidas para intensificar segurança

Além da desvalorização profissional os servidores têm sofrido com o descaso da sua própria Segurança. Eles têm sido alvos de contantes ameaças por membros de facção criminosa. No início do ano passado cinco servidores sofreram uma tentativa de envenenamento, em seguida um servidor de Naviraí foi alvejado com cinco tiros, onde ficou com graves sequelas e que hoje precisa de acompanhamento médico rigoroso. E as ameaças não pararam por ai, neste ano foi descoberto uma lista contendo sete nomes de Agentes jurados de morte pelo PCC; recentemente, um servidor de Coxim teve sua residência invadida por bandidos que tentaram contra a sua vida, efetuando dois disparos onde a arma falhou, mesmo assim ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos na cabeça e no corpo. E nesta sexta-feira (15), Paulo da Silva Godoy, diretor do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, foi ameaçado com um recado deixado por membros de uma facção criminosa na calçada de sua residência. E mesmo com essa sequência de fatos o governo nada tem feito.

Diante desta tragédia anunciada os servidores do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, convocaram uma reunião com o Sinsap e a Federação dos Agentes Penitenciários, onde decidiram adotar medidas para intensificar a segurança na Unidade. Entre elas a suspensão por tempo indeterminado da “jumbada”, entrada de alimentação e de pertences. A decisão foi tomada como forma de aumentar a segurança dos servidores, já que esse tipo de beneficio não está previsto em lei, já que tanto a alimentação quanto a produtos de necessidade básica é fornecido pelo estado, e essa medida inibi a entrada de ilícitos no local. “Os servidores mediante aos fatos estão se conscientizando e se unindo, intensificando medidas de segurança já que o Estado é omisso”, enfatiza Santiago.

Além dessas decisões tomadas pelos servidores o Sindicato cobrará um respaldo emergencial do governo em relação a está situação e está sendo estudada uma paralisação no próximo fim de semana.

Fonte: Ascom Sinsap

