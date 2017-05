Agentes Penitenciários de MS aderem a paralisação nacional

A decisão de aderir a paralisação padrão nacional de 48 horas foi definida durante Assembleia Extraordinária que aconteceu nesta segunda-feira (15) na sede do Sinsap.

Na ocasião os servidores foram unânimes em votar pela paralisação padrão, que iniciará a 00h01 de sexta-feira (19). Vale ressaltar que a paralisação acontece em todo o país e é uma ação em conjunto da Febrasp e Fanaspen. A manifetação é contra as reformas trabalhista, da previdência e pela constitucionalização da carreira do Agente Penitenciário.

Além da votação pela paralisação, na ocasião foi falado sobre a Campanha salarial 2017, em que o governo até o momento não chamou nenhuma categoria para negociar, entretanto o Sinsap tem cobrado constantemente um posicionamento e na ocasião foram debatidas ações de operação padrão em todo o estado.

O presidente do Sinsap André Luiz Santiago, ressalta a importância da categoria neste momento decisivo.“Nunca foi tão importante este momento para a nossa classe. O que for decidido agora terá reflexo não somente para nós, mas também para os próximos servidores que virão”, enfatiza Santiago.

Vale ressaltar que os servidores penitenciários já haviam votado em Assembleia pela paralisação do dia 4 de maio que foi adiada, devido o relator, deputado Arthur Maia ter colocado temporariamente os Agentes Penitenciários no relatório final da PEC 287, reconhecendo a periculosidade da profissão e dando o direito pela aposentadoria especial. Entretanto, logo em seguida o próprio relator retirou os servidores do texto, isso causo uma desmobilização de alguns Estados.

“Precisamos pressionar e mostrar que não aceitamos o que o governo quer fazer com a classe trabalhadora, precisamos nos unir em prol do bem coletivo e garantir os nossos direitos de aposentadoria, quanto maior a participação dos servidores, mais impacto causaremos e mostraremos a nossa indignação”, declara o presidente do Sinsap.



Fonte: Ascom Sinsap

Comentários