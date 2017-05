Agentes Penitenciários de MS participam da Marcha dos Cem mil

Os Agentes Penitenciários de Mato Grosso do Sul participaram da Marcha dos cem mil em Brasília, nesta quarta-feira (24). A caravana do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária- Sinsap contou com cerca de 30 servidores de todo o Estado. “ O Sinsap sabe da importância de garantir os direitos dos servidores manifestar sua ideologia de forma apartidária, pois somente desta forma teremos uma sociedade mais justa e idônea”, destaca o presidente do Sinsap, André Luiz Santiago.

A mobilização Nacional contra a retirada de direitos e em protesto a administração do governo Temer, que tem sido alvo de diversas denúncias envolvendo corrupção, reuniu cerca de 200 mil manifestantes de diversas áreas da sociedade entre elas, segurança pública, saúde e educação.

Ao todo mais de dois mil servidores penitenciários de todo o país participaram do manifesto.

O ato que foi uma mobilização ordeira e pacífica com o intuito de demonstrar a indignação da sociedade com o cenário político atual que é envolvido em constantes escândalos de corrupção, além de tentar retirar os direitos dos trabalhadores, com as Reformas da previdência e trabalhista.

Enquanto sindicato temos o dever de lutar contra a corrupção do nosso país, que está se tornando algo de cunho primordial. Os pilares da democracia no nosso país estão se deteriorando mediante os últimos fatos. A sociedade precisa se conscientizar, compreender o cenário político e agir em prol do futuro dos nossos direitos e de nossas famílias”, enfatizou André.

Representando a segurança Pública os agentes penitenciários, devido ao histórico de luta, lideraram a Marcha, com gritos a favor da aprovação da criação da polícia penal.

Já em relação ao cenário de vandalismo ocorrido durante a Marcha, Santiago ressalta que é contra a este tipo de manifestação, pois acredita que não reflete a luta da sociedade como um todo. “ Infelizmente, um pequeno grupo de black bloc iniciou inúmeros atos de vandalismo o que iniciou uma verdadeira guerra, colocando em risco a vida dos manifestantes. O Sindicato também condenada a atuação da polícia que agiu desproporcionalmente, sem presar a segurança dos demais manifestantes, atingindo trabalhadores que não faziam parte do pequeno grupo caracterizado.

Entretanto, independente deste ocorrido, o que não podemos esquecer é o verdadeiro motivo da mobilização, que é o fato dos trabalhadores estarem ficando desassistidos, tendo seus direitos retirados e pressionados a pagarem o preço devido uma politica corrupta que visa seus próprios benefícios, esquecendo do bem comum”, conclui o presidente.

