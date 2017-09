Agentes penitenciários em greve de 24 horas

Os agentes penitenciários de MS no próximo domingo (24) irão paralisar as atividades por 24 horas. A paralização contemplará as 54 unidades prisionais do Estado.

Estão suspensos em decorrência da paralização os banhos de sol, visitas, entrega de alimentos, liberação de presos dos regimes semiaberto para visitação em domicílios, atendimentos de advogados.

André Luiz, presidente do Sinsap explicou que ‘Paralisar o trabalho é a única forma de pressionar o Governo para garantir o mínimo de segurança e condições de trabalho’.

