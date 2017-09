Agentes Penitenciários voltam a optar por paralização em MS

Agentes Penitenciários de MS diante dos atentados e das listas de execução a classe voltou a optar pela paralização geral com o intuito de chamar a atenção da população e do Governo do Estado.

Esta decisão foi tomada em assembleia ontem (12) e deve acontecer no dia 24 de setembro.

De acordo com o Sinsap os servidores voltaram a se reunirem após perceberem um descaso do governo no cumprimento de algumas medidas feita em acordo com a categoria no mês de abril deste ano.

André Luiz Santiago, presidente do Sindicado dize que quatro pontos foram essenciais para a decisão da paralisação. E destacou os pontos essenciais baixo ajuste salarial, a falta de efetivo, as condições de trabalho e o não cumprimento do reposicionamento dos servidores nas classes, que deveria acontecer neste mês de setembro.

