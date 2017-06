Agepan e Sefaz convocam empresas de fretamento para reunião sobre novas regras fiscais

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) estão convocando os operadores que prestam o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nas modalidades de fretamento, locação e agências de turismo para uma reunião técnica na próxima sexta-feira (9), em Campo Grande.

Uma das principais pautas da reunião é orientar os transportadores sobre a nova exigência legal que incidirá sobre esses serviços a partir do mês de outubro: a implantação do chamado Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-eOS) em substituição à Nota Fiscal de Serviços de Transportes.

A reunião irá detalhar os requisitos para impressão do CT-eOS; o credenciamento dos transportadores na Sefaz; a aquisição do software para a emissão do CT-eOS; os testes mínimos para emissão com validade jurídica, e o início da obrigatoriedade da emissão.

“É imprescindível que todos os transportadores de fretamento intermunicipal compareçam à reunião para receber as informações e esclarecimentos da Agepan e da Secretaria de Fazenda. O novo procedimento fiscal entra em vigor em outubro, e antes disso as empresas deverão cumprir uma série de pré-requisitos”, explica o diretor de Transportes da Agência Reguladora, Ayrton Rodrigues.

Outros temas

Também estarão na pauta da reunião técnica temas gerenciados pela Agepan diretamente ligados à operação do serviço de fretamento, entre eles a fiscalização, a emissão das licenças obrigatórias, processos de cadastramento e de vistoria.

A reunião será realizada no auditório principal do CREA-MS (Rua Sebastião Taveira, 272 – Bairro Monte Castelo, na Capital). Os transportadores devem confirmar a presença pelo telefone (67) 3025-9559.

