Agepan faz 690 abordagens e autua 39 por irregularidades no transporte intermunicipal de passageiros

Balanço de todas as fiscalizações realizadas no mês de abril pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) no transporte de passageiros mostra que 360 veículos foram abordados para verificação em terminais rodoviários e 332 nas estradas. As operações resultaram na aplicação de 39 autos de infração. A maioria, 33, nas rodovias.

Oito infrações motivaram as autuações: realização de transporte de passageiros sem autorização; retardamento nos terminais de horário de partida; transporte de passageiro sem emissão do bilhete de passagem; ausência de Licença de Fretamento contínuo ou eventual; uso de veículo com vistoria vencida; uso de veículo sem vistoria; uso de veículo não registrado; e direção do veículo pondo em risco a segurança do usuário.

Um dos focos das fiscalizações em abril foi o transporte universitário, em função de denúncia recebida na agência sobre transporte clandestino. Em operação em Naviraí foram autuados os ônibus BSF 0246, levando passageiros de Sete Quedas, e AOR 9754, oriundo de Japorã. Ambos não tinham a autorização específica para executar o serviço.

