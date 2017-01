Agepen investigará mortes em presídio

Mais uma morte de preso aconteceu no Estado, supostamente por brigas entre facções. As mortes ocorridas nos presídios estão sendo apuradas pela Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária). Informações relatam que o interno Cristiano de Carvalho Mello, 29 nos, na Penitenciária de Naviraí ainda esta sendo apurada.

Interno do presídio foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (12), enforcado com uma corda artesanal em uma das celas do presídio. De acordo com assessoria a pericia técnica foi chamada para realizar as averiguações no local. A Policia Civil também investigará o caso.

O detento Cristiano cumpria pena por tráfico de entorpecentes e esta detido desde 31 de agosto de 2014. Essa foi a segunda morte, por enforcamento. O detento morto é apontado como integrante da facção criminosa PCC (primeiro Comando da Capital) que estaria em “guerra interna” com outras facções como o Comando do Norte e Comando Vermelho. . As brigas entre os bandos já deixaram um saldo de cem mortos nas rebeliões que ocorreram em Manaus e Roraima.

O Estado do Mato Grosso do Sul entra na “rota” com a informação que a ordem para a rebelião de Manaus tenha partido do presídio federal instalada na Capital, onde os presos chefes de facção criminosa controlam o tráfico de drogas na região Norte do Brasil.

