Agetran anuncia mudança no entorno da Rua Antônio Maria Coelho

Com o objetivo de oferecer mais fluidez ao transito em horários de picos, a Agetran estuda proibir o estacionamento na faixa da direita da Rua Antônio Maria Coelho, entre as avenidas Noroeste e Ernesto Geisel e, criar uma terceira faixa de rolamento no trecho acima do córrego Segredo. Contudo a mudança ainda não tem data para entrar em vigor.

Junto com a proibição do estacionamento, como parte desta intervenção viária, não será permitida a conversão à esquerda para os motoristas que vêm pela Ernesto Geisel (sentido centro/bairro) e querem entrar na Antônio Maria Coelho (em direção a Vila Planalto).

Os motoristas terão de avançar mais uma quadra, virar na Avenida Mato Grosso onde há um semáforo em três tempos, fazer o retorno pela pista bairro/centro da Ernesto Geisel, para então entrar à direita e alcançar a Antônio Maria Coelho.

Técnicos da Agetran explicaram que esta alteração é necessária para garantir que a ponte sobre o Córrego Segredo ofereça três pistas de rolamento e o tráfego na Ernesto Geisel não fique obstruído pelos veículos que fazem conversão à esquerda até o semáforo ficar verde para quem sobe a Antônio Maria Coelho.

Segundo Sidnei Oshiro, diretor de trânsito da agência o objetivo é criar uma terceira pista de rolamento na Antônio Maria Coelho, para quem vem do entorno da Vila Planalto ou da Orla Morena, em direção ao entorno da Avenida Mato Grosso.

Oshiro garante que não haverá prejuízo para o comércio, porque a maioria dos estabelecimentos tem estacionamento próprio, além de haver a opção de estacionar nas ruas laterais.

