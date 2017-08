Agetran auxiliará motorista durante 10 dias na rotatória da Via Parque

Obras na Via Parque com a remodelação da rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins, estão finalizadas e será entregue a população na próxima quarta-feira (16). Hoje (15) estiveram no local o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o diretor da Agetran Janine de Lima Bruno. A presenças dessas autoridades tem como objetivo a verificação de como está fluindo o trânsito neste local.

De acordo com o site Midiamax foi constato que alguns condutores tiveram problemas de adaptação no local. Ainda de acordo com o site havia apenas a concentração de uma faixa e teve até motorista discutindo com agentes de trânsito.

O prefeito informou que para evitar problemas as equipes da Agetran estarão no local por dez dias e farão também entregas de panfletos aos motoristas.

O titular da Agetran informou que a remodelação fará com que o motorista fica apenas os dois tempos do semáforo que é de um minuto e não mais de 15 minutos como era antes.

A novidade apresentada foi a adoção da rotatória pelo programa Propam (Programa de Parceria Municipal). A Casa das Sementes será a empresa que fará a conservação do canteiro central. Foi instalado um sistema de irrigação israelense, que é operado por meio de aplicativo de celular. O investimento foi de R$ 6 mil, contudo a empresa receberá publicidade de contrapartida da Prefeitura.

