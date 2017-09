De acordo com o site Capitan Bado um veículo acabou de se incendiar na Ponte Piraty em Salto del Gauíra.

O veículo EcosPort de acordo com as primeiras informações é de propriedade de um vizinho do bairro. Os bombeiros foram acionados e contiveram as chamas, mas o veículo ficou completamente destruído.

