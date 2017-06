Agora: Com mais de 20 tiros homem foi “executado” a tiros frente ao hospital de Ponta Porã

CORRESPONDE (PONTA-PORÃ) – Na manhã de hoje (23), o ex-policial Albino Noel Correia de 57 anos foi executado com tiros de fuzil e pistola 9mm, em Ponta Porã. O ex-policial saia do semiaberto quando foi assassinado.

De acordo com as primeiras informações Albino saia do semiaberto nesta manhã em uma motocicleta sem placas quando foi abordado por pistoleiros em um carro, de cor prata, que efetuaram mais de 39 tiros, de fuzil e pistola, contra a vítima que morreu no local.

O ex-policial portava documentos paraguaios falsos em nome de Francisco Guanes. Em 1992, Albino teria sido contratado para assassinar um escrivão da polícia civil, na cidade de Dourados, sendo condenado há 13 e 4 meses anos por tentativa de homicídio. Em 2015 foi preso por porte ilegal de arma e tinha dois mandados de prisão contra ele.

Em 2002, Albino Noel Correia foi expulso da corporação. Ele cumpria pena no semiaberto por tráfico de drogas.

Até o momento não há informações sobre os autores do homicídio.

A polícia investiga o caso.

