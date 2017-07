Agora: Governado de MS é vaiado em inauguração do Fort Atacadista do Coronel Antonino na Capital

O Fort Atacadista inaugura sua loja no Estado de Mato Grosso hoje (26), no Bairro Coronel Antonino na Capital.

O Fort Atacadista é a bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, que comercializa produtos alimentícios para os clientes profissionais do mercado de alimentação, como donos de mercados, restaurantes, pizzarias, bares, lanchonetes e famílias que buscam ter uma maior economia em suas compras de abastecimento e de reposição”

No decorrer deste evento de inauguração do Fort Atacadista o governador de MS Reinaldo Azambuja foi vaiado, hoje (26) pela manhã em Campo Grande.

No momento em que o cerimonial anunciou a presença do Governador Reinaldo Azambuja as pessoas que estavam presente na inauguração do Fort Atacadista iniciaram uma vaiar ao Governador Reinaldo Azambuja.

As vaias ocorreram novamente quanto o Governador Reinaldo Azambuja citou a delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

O Governado declarou que é preciso separar o joio do trigo. Neste momento que estamos sendo criminalizados por esses bandidos. E afirmou ainda que as palavras desses ‘criminosos’, tem mais valor do que as das pessoas honestas e de bem. Pois trabalham em benefício do desenvolvimento do País. Pois estamos vivenciando um momento de delação, mas sem as pessoas terem o direito de defesa. Contudo isto está fazendo parte desse quadro político que estamos vivendo atualmente, declarou Reinaldo Azambuja.

