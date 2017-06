Agora: Novas Informações sobre o Incêndio na fábrica de borrachas no centro da Capital

De acordo com familiares dos proprietários uma pane elétrica teria ocasionado o incêndio. Um dos comerciantes tentou controlar as chamas com a ajuda de um extintor, mas a tentativa foi em vão.

O funcionário Douglas Fernandes, 18 anos que tentou ajudar o patrão a combater o incêndio estava sentado no meio fio desolado por não obter sucesso no controle do fogo. Douglas relatou que foi vencido pela intensidade das chamas ‘estava muito quente e não suportamos o calor’. O jovem começou a trabalhas na empresa há duas semanas.

O tenente Marcelo Fraia, informou que o próximo passo é saber se a estrutura do prédio foi comprometida. O militar informou também que os prédios vizinhos passaram por resfriamento, para evitar que a foto se alastrasse ainda mais.

Por causa do ocorrido, a avenida ficou interditada pela polícia de trânsito, entre a Calógeras e Ernesto Geisel, e o trânsito no local estava tumultuado até o fim da manhã.

O Incêndio

Incêndio de grandes proporções atingiu a Casa de Borrachas, localizada na avenida Fernando Correa da Costa com a Rua Miguel Couto, próximo ao Horto Florestal na manhã de hoje (21).

Testemunhas informaram que o fogo iniciou por volta das 10h30 e rapidamente se alastrou devido ao material altamente inflamável.

O fogo atingiu completamente o comércio e uma forte fumaça preta encobriu o local.

Comentários