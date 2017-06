Agora:Duas pessoas ficam feridos em colisão entre carro e caminhonete na Capital

Acidente de trânsito agora no início da tarde de hoje no bairro Monte Castelo na Capital deixou duas pessoas feridas.

Um carro seguia pela rua Padre João Crippa, que é preferencial, quando foi atingido por uma caminhonete no cruzamento com a rua Júlio Barone. Com a batida, a caminhonete capotou e foi parar no muro de uma residência.

O motorista e um passageiro foram socorridos, com suspeitas de fraturas e foram levados à Santa Casa, pelo Samu.

O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) também atenderam a ocorrência.

A motorista do carro e o filho dela não tiveram ferimentos.

Comentários