Agraer entrega sementes de milho como suporte na agricultura familiar

Maior assentamento do MS recebe sementes de milho como suporte na agricultura familiar. A Agraer esteve envolvida, ontem, na entrega de grãos de milho para plantio através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), na modalidade sementes.

Objetivo da ação é dar suporte as famílias da Região Centro Paulista, situada no município de Motuca, estado de São Paulo por meio do PAA e conseqüentemente gerar renda familiar. Fortalecendo a produtividade dos agricultores.

Todo o trabalho de distribuição das sacas foi conduzido pela Conab, em parceria com o Incra/MS. O repasse dos grãos foi feito aos agricultores familiares que não são associados e que não tem pendência junto ao Incra, ou seja, que estão com a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativa e sem restrição junto ao TCU (Tribunal de Contas da União).

A solenidade de entrega das sementes contou com a presença do diretor da Agraer, Enelvo Felini, o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Daniel Puka, a presidente da Associação do Assentamento Itamarati – Gerando Vidas, Irmã Olga Manosso, o presidente da Cooperativa dos Produtores do Assentamento Itamarati (Cooperai), Antônio Coinete, o coordenador regional e o municipal da Agraer de Ponta Porã, respectivamente, Antônio Carlos Peixoto e Gilberto Rodrigues e o gerente do Desenvolvimento Agrário e Abastecimento da Agraer (GDA), Araquem Midon.

Comentários