No Congresso, Grace destaca esforço da AGU para cobrar devedores da Previdência

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, destacou nesta segunda-feira (15/05), durante participação em audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, no Senado, que a Advocacia-Geral da União (AGU) adotou uma série de medidas nos últimos anos para aumentar a eficácia da cobrança de devedores da Previdência e que este empenho institucional tem assegurado um aumento dos valores recuperados para os cofres públicos.

“Um esforço enorme tem sido feito para reaver esses recursos, com foco nos grandes devedores. Criamos grupos especializados para realizar essa cobrança de maneira mais eficiente. E esse esforço tem produzido resultados”, afirmou a advogada-geral da União. Grace ponderou, contudo, que muitas vezes tal empenho esbarra em obstáculos que fogem ao controle dos membros da AGU, como o complexo sistema de recursos judiciais em vigor no país ou mesmo a falência de devedores. “Há toda uma mobilização para estarmos preparados para os desafios impostos pela própria natureza dessas ações, que são ações difíceis. Muitas vezes, nos deparamos com devedores insolventes, empresas que já foram extintas”, completou.

A ministra acrescentou que, além da cobrança dos devedores, a AGU também atuou em outras frentes fundamentais para garantir o equilíbrio atual e futuro do sistema previdenciário. A advogada-geral da União lembrou, por exemplo, que a instituição evitou um impacto para a Previdência Social estimado em R$ 180 bilhões nos próximos 30 anos ao conseguir que prevalecesse, no Supremo Tribunal Federal (STF), a tese de que, sem previsão legal, não é possível realizar a chamada desaposentação.

Grace também destacou que a Procuradoria-Geral Federal – órgão da AGU responsável por representar judicialmente autarquias como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – ajudou a identificar e suspender 11 mil benefícios que eram pagos indevidamente. A medida resultará numa economia anual de R$ 1,6 bilhão. E que, por meio das ações regressivas, a AGU ajuizou mais de quatro mil ações para cobrar, de empresa negligentes com segurança do trabalho e de agressores de mulheres, o ressarcimento de R$ 737 milhões gastos pelo INSS com benefícios pagos em decorrência de acidentes de trabalho ou casos de violência doméstica, respectivamente.

Contribuição

Ainda de acordo com a ministra, mais da metade dos 3,4 mil procuradores federais trabalham com questões previdenciárias. Mas Grace observou que a atuação da AGU no tema poderia ser ainda mais eficaz se as condições de trabalho da instituição fossem aperfeiçoadas. Segundo a advogada-geral da União, o Congresso pode contribuir para esse processo apreciando propostas como o Projeto de Lei nº 6788/17, que cria um plano de carreira para os servidores de apoio da AGU.

Já o procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, detalhou que a PGFN – órgão da AGU responsável pela cobrança da dívida ativa da União – conseguiu recuperar, entre 2010 e 2016, R$ 22 bilhões em contribuições previdenciárias que não haviam sido pagas. E que atualmente a recuperação de tais créditos já supera o patamar de R$ 4 bilhões por ano. “A PGFN tem por missão assegurar que esses recursos ingressem nos cofres da União, contribuindo para o bom funcionamento do sistema previdenciário nacional e para a sociedade como um todo”, disse.

Denúncias

Soller assinalou que a procuradoria adotou um conjunto de medidas para tornar a cobrança mais ágil, da realização de protestos extrajudiciais dos débitos à criação de grupos especializados no combate à fraude fiscal. “Em breve, também teremos um canal de denúncias, que permitirá ao cidadão apontar o patrimônio de devedores, muitas vezes oculto ardilosamente por mecanismos fraudulentos. Além de envolver toda a sociedade no combate à corrupção e à sonegação fiscal, o canal será mais um aliado na recuperação dos créditos”, antecipou.

Assim como Grace, o procurador-geral da Fazenda também assinalou que o esforço esbarra não só em complexas fraudes que muitos devedores praticam para escapar do pagamento, mas na morosidade do ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com Soller, em média, as empresas devedoras conseguem discutir a cobrança no âmbito administrativo durante sete anos. Ao final dos processos administrativos, elas ainda podem levar o caso para a Justiça, onde a cobrança será discutida por mais dez, quinze anos. “É fato que uma legislação que leva a uma morosidade como essa terá um impacto profundo na recuperação desses créditos”, observou o procurador.

Papel da AGU

Durante a audiência, Grace Mendonça também fez questão de deixar claro que cabe à AGU defender as políticas públicas que são elaboradas em conjunto pelos poderes Executivo e Legislativo quando elas são questionadas judicialmente. E que, se necessário, também atuará desta forma na Reforma da Previdência.

“Não é a AGU que elabora a política pública. Ela tem a missão constitucional de defender a escolha feita pelo gestor, pelos poderes competentes, pelo Executivo e pelo Legislativo. A partir do momento que as escolhas são concretizadas, a AGU tem o dever de defender essas políticas quando elas são questionadas”, esclareceu a advogada-geral da União.

