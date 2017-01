Alcides Bernal é chamado de “mentiroso” por Marquinhos Trad

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) chamou o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) de “mentiroso” em público. Isto se deu devido ao rombo de R$ 363,4 milhões deixados pelo progressista nas contas do município, o atual chefe está chateado com as atitudes do antigo gestor. “Só não quero que ele seja desleal. Ontem vi ele falar que as contas de água e de luz estavam em dia e não é verdade. Se for contra atacar com a verdade tudo bem, agora com mentira, não”, afirmou Trad”.

Com comprovantes em mãos, o prefeito mostrou a dívida de R$ 6,7 milhões só com a Energisa. Somando com a conta não paga com as concessionárias Águas Guariroba, Campo Grande deve R$ 12 milhões. O valor é equivalente as contas dos últimos seis meses e podem causar um “apagão” dos serviços nos prédios públicos a qualquer momento.

Desde a posse, Trad não se encontrou novamente com Bernal. “Se eu for procurado com certeza irei atendê-lo”. A relação entre os dois começou bem no segundo turno das eleições, quando o progressista o apoiou. Mas nas últimas semanas o diálogo praticamente inexistiu. A dificuldade de conversar partiu do lado do ex-prefeito.

