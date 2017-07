Alcides Bernal nega ter inflado salário de comissionados com adicional rural

Em resposta à investigação aberta pelo MPE para apurar possível irregularidade em pagamento de adicional rural a secretários da prefeitura, o ex-prefeito Alcides Bernal afirma que nenhum secretário de sua gestão recebeu a tal gratificação.

Ontem (24), o site do Midiamax noticiou que a apuração da 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público foi transformada em inquérito civil. A suspeita é que o adicional criado para recompensar comissionados que atuem na área rural, que não é o caso de Campo Grande, era usado para inflar salários.

De acordo com o denunciante, alguns salários chegavam a ‘dobrar’ com os adicionais. Consta na denúncia que a ex-secretária adjunta de planejamento receberia R$ 10.098,90, mas com a verba temporária receberia R$ 20.338,65.

A defesa de Bernal por meio de nota informou que “nenhum secretário municipal da gestão Alcides Bernal recebeu gratificação por trabalho na zona rural”. Ainda de acordo com o ex-prefeito, os salários dos secretários podiam ser consultados no Portal da Transparência do município.

“Pelas informações do portal é possível verificar que não existe tal verba”, diz a nota. A defesa afirma, ainda, que aumento nos salários base dos servidores acontecia por meio de gratificações pagas por participações em comissões.

