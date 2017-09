Alcides Bernal tem bens bloqueados pela justiça

Está bloqueado os bens do ex-prefeito Alcides Bernal, por determinação do juiz Alexandre Antunes da Silva. O valor do bloqueio é de R$ 2,5 milhões, de acordo com a ação ajuizada pelo magistrado.

Os autos revelam um crescimento patrimonial de Bernal após a compra de uma apartamento que estaria supostamente incompatível com sua renda declarada.

O magistrado explicou que o processo por se tratar de improbabilidade administrativa o bloqueio de bens pode ser feito antes que o denunciado se manifeste. E de acordo com os autos o apartamento custou R$1,5 milhão sendo R$ 642 mil pagos com recursos próprios e o restante financiado.

