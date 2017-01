Alerta da Policia Militar contra possível ataque do PCC a policiais do MS

Documento da Policia Militar (PM) em Coxim faz um alerta a possíveis ataques da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), em relação a Policiais Militares de Mato Grosso do sul. Este documento destina-se ao comandante da região norte, e consta que chegou a Inteligência local.

A informação é que existe uma possibilidade de atentados contra policiais militares por parte da organização criminosa PCC. Alerta acontece em meio à guerra de facções criminosas do CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) em presídios nas regiões Norte e Nordeste que deixaram a população e órgãos de segurança em alerta em todo o país.

Em MS, no último dia 12, Cristiano Carvalho de Mello, 29 anos, detento do Presídio de Segurança Máxima de Naviraí, município distante 359 quilômetros de Campo Grande, foi encontrado morto em uma cela do presídio. Estava com uma corda enrolada no pescoço.

No Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, o preso Júnior Cesar Franco Pietro, 41, foi encontrado enforcado no solário B, do Pavilhão 2. Segundo a polícia, indícios dão conta de que ele foi ‘suicidado’ por outros detentos.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar está em alerta, caso qualquer movimentação aconteça no presídio.

