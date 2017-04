Almir Sater e Chicão Castro são atrações principais deste fim de semana em Shopping

A apresentação dos artistas “Prata da casa” será no Shopping Bosque dos Ipês, que oferece também outros eventos para toda família.

Com fim de semana pra lá de cultural, o Shopping Bosque dos Ipês recebe dois cantores naturais de Campo Grande e que esbanjam talento por onde passam.

O cantor e percursionista Chicão Castro irá se apresentar neste sábado, dia 29, na praça de alimentação do Shopping, às 12h. Com um repertório eclético e muito animado que passa desde o MPB ao Pop Rock, Chicão tem uma voz inconfundível e foi escolhido para participar do projeto Viva Bosque de Abril. “Estarei acompanhado por uma banda de outros músicos e nossa intenção é transformar o ambiente com nosso show, um som empolgante onde as pessoas possam cantar junto e ao mesmo tempo agradável para todos que forem almoçar por lá”, ressalta o cantor.

No domingo, dia 30, é a vez do cantor e compositor Almir Sater. O show será no estacionamento do shopping, às 17h. Pela segunda vez, o Bosque dos Ipês traz com exclusividade a todos os clientes a apresentação do artista que é aclamado pelo público nacional e internacional. A representatividade regional de Almir está estampada nos grandes sucessos como Tocando em frente, Chalana e Um violeiro toca, por isso não haveria melhor cenário para apreciar as canções do que o pôr do sol da capital sul-mato-grossense.

Completando o fim de semana de entretenimento, ainda dá tempo de aproveitar os últimos dias da atração Castelo de Brincadeiras, que encerra dia 30 de abril. O espaço montado na Praça Central do Shopping, tem um circuito de atividades como games, cama de gato, camarim das princesas e fantasias. Podem participar crianças de até 12 anos e o ingresso, no valor de R$10,00 reais também é valido para os pais ou responsáveis, garantindo diversão para toda família.

Serviço: a apresentação do cantor Chicão Castro e banda é gratuita e começa às 12h deste sábado, na praça de alimentação do Shopping. Já o show do Almir Sater é neste domingo e é exclusivo para os clientes que trocaram cupons fiscais de compras por ingressos, a apresentação inicia às 17h no estacionamento do Shopping, Av. Consul Assaf Trad, 4796- Novos Estados.

Comentários