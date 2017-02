Alunos retornam as aulas sem previsão do Kit Escolar

Mais de 100 mil alunos retornam hoje as aulas. Diferente do cenário anterior relativo a gestão passada do então incompetente ex-prefeito Alcides Bernal, as escolas hoje estão limpas, alimentos para a merenda, mas ainda não há previsão dos Kits escolares.

Entretanto o drama dos pais que necessitam dos uniformes e Kits escolares deve se repetir. Pois enviado apenas na semana retrasada, faltando cerca de 15 dias para o início das aulas, a documentação que a prefeitura de São Paulo precisa aprovar para que a capital peque “carona” na licitação paulista segue em análise.

Não há previsão de quando a autorização será dada para que Campo Grande adquira tênis, camisetas e bermudas. Os valores que devem ser investidos na compra ainda não foram revelados pela prefeitura.

