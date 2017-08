Amarildo Cruz – Deputado Estadual (PT)

A MATA NATIVA DO PARQUE DOS PODERES CORRE PERIGO

AMARILDO CRUZ: De Presidente Epitácio (SP). Aprovado em 1981 foi no concurso para Agente Tributário da SEFAZ-MS. Graduado em Direito e Ciências Contábeis, Pós-Graduado em Gestão Pública. Especializado em Ciências do Direito. No PT há 29 anos. Foi presidente e vice-presidente do PT. Membro do Diretório Regional do partido. Defensor das causas sociais, ferrenho defensor pelo reconhecimento dos servidores públicos, ajudou fundar o SINDATE-MS, onde foi presidente e secretário-geral. No governo petista foi: Coordenador Geral Tributário e Financeiro. Criador do Prático Entre 2003/2006, presidiu a Agência Estadual de Habitação – Agehab em cujo comendo realizou mais de 40 mil ações na área da habitação, dentre elas: construção e reforma, gerando mais de 200 mil empregos diretos. Deputado de palavra forte, integrou a ‘CPI da Saúde’ na ALMS. Foi entrevistado no Programa BOCA DO POVO na DIFUSORA-FM 101.9, pelo Jor. B. de Paula Filho.

*Por Josimar Palácio

Boca: O senhor tem um projeto de preservação do Parque dos Poderes que não tem “andado” na velocidade necessária. Onde está o problema?

Dep. AMARILDO CRUZ – “Apresentei o projeto no final do ano passado. Já passou pela 1ª Comissão, mas a bancada governista tem obedecido ordens do Governo do Estado para segurá-lo. Talvez queiram acrescentar algo. Espero que seja isso. A intenção é preservar o Parque das Nações Indígenas antes que a mata nativa ceda lugar ao avanço imobiliário. Propusemos a criação do ‘Complexo Estadual do Prosa’ englobando os três parques (Prosa, Parque dos Poderes e o das Nações Indígenas) estendendo a proteção que esta restrita apenas ao Parque Estadual do Prosa ao Parque das Nações Indígenas também”.

Boca: A região está sendo praticamente devastada pela invasão imobiliária…

De. AMARILDO CRUZ – “As preocupações são grandes e justificáveis. Não existe uma lei regulamentando. A área original do Parque dos Poderes já foi modificada. Por lá foram instalados condomínios e áreas privadas. Da vez que estive com o saudoso Dr. Pedrossian conversamos sobre essa questão, e ele elogiou a ideia de criar instrumento para a preservação da mata nativa do local. Disse que quando concebeu o projeto do Parque dos Poderes os governos preservariam a originalidade da mata nativa existente, mas não é o que está acontecendo”.

Boca: O senhor já impediu derrubada no local?

Dep. AMARILDO CRUZ – “Ano passado, próximo à Assembleia, tivemos que interceder para que não derrubassem uma extensa área próxima a rotatória com a Mato Grosso onde queriam construir um prédio para a Procuradoria Geral do Estado. Quando cheguei ao local a mata já estava sendo derrubada. Batemos boca com quem estava derrubando e proibimos terminantemente. Pegamos assinaturas dos demais deputados e interrompemos a derrubada, sendo que eles foram obrigados a mudar o projeto. Precisamos de base legal que impeça atitudes devastatória como aquela”.

Boca: Como ficarão aqueles que querem ampliar?

Dep. AMARILDO CRUZ – “Existe em discussão a ampliação do estacionamento do Tribunal de Justiça. trata-se de algo inadmissível. Que façam estacionamento subterrâneos. Se não impedirmos, daqui a pouco o charme do Parque dos Poderes desaparecerá, cedendo lugar ao ‘boom’ imobiliário, acabando com a bela mata nativa original que ainda resta”.

Boca: A velocidade no Parque dos Poderes tem matado animais da floresta…

Dep. AMARILDO CRUZ – “Conversei isso com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), mas vou voltar a ele para tratar mais profundamente a questão. Nosso projeto foi elogiado, mas um deputado da base governista disse que o atual governo quer construir sendo que a ampliação de prédios seria inevitável. Esse Complexo de parques é o charme da nossa cidade e simboliza nossos sentimentos em relação ao verde, pois essa área mudou o microclima da região. Toda essa área pertence à Prefeitura de Campo Grande. A Prefeitura do Parque é meramente figurativa. Pedi ao prefeito Marquinhos que inclua a preservação do Parque no Plano Diretor de Campo Grande que está sendo elaborado. Precisamos movimentar o povo, fazer audiências públicas e discutir o assunto”.

Boca:Sua atitude parlamentar deve estar desgostando muita gente…

Dep. AMARILDO CRUZ – “A área do parque precisa urgentemente ser delimitada, fiscalizada e preservada garantindo assim a sua permanência. Muita gente não quer que isto aconteça por interesse imobiliário, mas nada resiste a um povo consciente da preservação e da necessidade de manter intacta a área do Complexo do Parque dos Poderes, antes que o avanço imobiliário destrua tudo o que aí está”.

