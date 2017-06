AMAZÔNIA: Monomotor sofre pane elétrica. Piloto faz pouso forçado em rio. Passageiro filma a queda, mas piloto morre durante resgate.

Encontrado sábado (17/06) o corpo do piloto Elcides Rodrigues Pereira (64) conhecido na aviação como ‘Peninha’, que estava sumido há três dias após um pouso forçado no rio Catrimani, dentro da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

O monomotor pertencente à empresa Paramazônia Táxi-Aéreo sofreu pane elétrica na quarta-feira (14/06), obrigando o experiente piloto a fazer um pouso forçado na água em plena selva. O passageiro Ednilson Cardoso (28), fimou os últimos momentos da aeronave no ar. Eles estava em missão pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI).

QUEDA E MORTE

O passageiro da aeronave filmou os últimos instantes da arriscada manobra até que o avião fosse jogado sobre as águas. Piloto e passageiro se salvaram, mas resgatados o piloto não resistiu se segurar nos patins do helicóptero de resgate, caindo no rio e desaparecendo nas águas barrentas, sendo encontrado três dias após, pelo Corpo de Bombeiros, boiando próximo a uma cachoeira, quilômetros após de onde caiu.

MOMENTOS FINAIS

Minutos antes da queda o experiente piloto fez contato com a central da Paramazônia, informando o problema elétrico apresentado e as coordenadas da sua localização. Eles estavam a destino da comunidade indígena Marari, onde uma criança doente seria resgatada. Elcides Pereira fez o pouso dentro do rio devido à região ser de mata fechada. Ele e o passageiro sobreviveram ao impacto, enquanto o avião afundou rapidamente. Depois de uma hora do pouso forçado a Paramazônia enviou resgate próprio ao local, mas, segundo o técnico, o piloto não conseguiu subir no helicóptero da empresa, caiu no rio Catrimani e desaparecendo.

A declaração do passageiro é dramática: “Tentamos muito puxá-lo para dentro do helicóptero, mas ele estava muito molhado e cansado e por isso acabou caindo dentro do rio. Eu desci e fui atrás dele, mas não o achamos mais”, relembrou Ednilson Cardoso. Assista aos últimos momentos desse vôo antes da queda.

