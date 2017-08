Amiga de musicista recebe ligação de motel cobrando taxa extra de limpeza

O quarto do motel Gruta do Amor onde a musicista Mayara Amaral foi assassinada foi deixada como uma cena de horror.

Pois os funcionários do motel encontraram o quarto com muito sangue e destruído, realmente um cena de horror. Os suspeitos deixaram na saída o documento da musicista Mayara como forma da garantia de pagamento, de uma taxa extra de limpeza, pois não possuíam dinheiro. Entretanto mesmo diante da cena de terror a polícia não foi acionada.

Mesmo com evidências de violência na suíte do motel a portaria apenas se preocupou com o custo adicional de limpeza, ou seja, a ‘sujeira’ deixada no quarto do motel.

Uma amiga ao descobrir que a musicista Mayara sua amiga havia sido assassinado, procurou a polícia e contou que na terça-feira havia recebido uma ligação de uma amiga em comum com a musicista.

A testemunha informou que minutos antes havia recebido uma ligação que seria suspostamente do gerente do motel Gruta do Amor. O susposto gerente achando que fosse Mayara que havia atendido a ligação ameaçou chamar a polícia caso não voltasse e quitasse a dívida da taxa de limpeza. Pois o quarto do motel havia sido deixado destruído e com muito sangue.

Ao telefone a mulher do motel chegou a afirmar que se a musicista havia realizado um aborto, e por isso, se não voltasse e quitasse a dívida chamaria a polícia. Versão esta de Luís Alberto Bastos Barbosa, a dívida era de R$ 10.

CRIME

A musicista foi assassinada a marteladas e possivelmente também esganada. Os suspeitos já presos são: Luís Alberto Bastos Barbosa de 29 anos, Ronaldo da Silva Olmedo, de 30 anos, e Anderson Sanches Pereira, 31 anos. Todos foram presos em flagrante pelo crime latrocínio, roubo seguido de morte.

