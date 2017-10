Anastácio/MS recebe investimento da Funasa para tratamento de esgoto

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da superintendência estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), liberou, na última semana, (28.09), o pagamento da segunda parcela referente ao TC/PAC nº. 0162/2012 no valor de R$ 972.165,69, que trata da execução da ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Anastácio, localizado na mesorregião do Pantanal sul-mato-grossense e a 120 quilômetros de Campo Grande, a capital do estado.

O valor total do investimento é da ordem de R$ 6.225.000,00, com contrapartida do estado, para uma obra que conta com reator anaeróbio de leito fluidizado (Ralf), filtro, decantador, estações elevatórias tipo 4 e 8, leito de secagem e 271 novas ligações.

Além disso, a ampliação da estação permitirá a capacidade de tratamento de 72 mil litros/h de esgoto, beneficiando dessa forma cerca de 15 mil pessoas moradoras de Anastácio.

“Por meio desses repasses a Funasa contribui para a universalização dos serviços de saneamento ambiental do Mato Grosso do Sul, auxiliando os pequenos municípios a terem acesso aos recursos do Governo Federal, para que assim permitam uma vida com qualidade e saúde a seus habitantes”, afirma o superintendente da Suest/MS, Marco Aurélio Santullo.

