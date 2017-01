André Puccinelli aposta do PMDB na reconquista do governo estadual

O PMDB começou a se movimentar nos bastidores com a intenção de agregar os velhos aliados em torno do projeto eleitoral com a meta de reconquistar o Governo do Estado nas eleições do próximo ano. André Puccinelli, ex-governador é o principal nome lembrado entre os peemedebistas para a disputa com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em 2018. Na avaliação de lideranças políticas, mesmo faltando quase dois anos para o pleito, as conversas preliminares sobre a sucessão estadual são inevitáveis.

Reinaldo Azambuja, governador está atento as articulações peemedebistas. Tanto é que em fevereiro começa a temporada de “caça de aliados” no intuito de uma reeleição. A estratégia do governador é neutralizar o fortalecimento da oposição e, sobretudo, do PMDB.

Diante dessa movimentação, tudo indica que os dois partidos polarizarão a campanha eleitoral depois da retirada de Delcídio do Amaral (ex-PT) da política com a cassação do seu mandato de senador. Delcídio quem foi para o segundo turno, em 2014, disputar com Azambuja o governo do Estado. E não o PMDB de Nelsinho Trad. Com Delcídio fora, abre espaço para a volta de Puccinelli no cenário político.

