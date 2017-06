Ângelo Guerreiro – Prefeito de Três Lagoas

ANGELO GUERREIRO (48): Prefeito de Três Lagoas. Natural de Presidente Bernardes – SP, nascido e criado na área rural. Trabalhou com artesanato em couro, foi dono de selaria. Eleito por dois mandatos consecutivos como vereador da cidade (2004/2008). Candidato a deputado estadual obteve mais de 9 mil votos, ficando como suplente. Em 2010 recandidatou-se novamente obtendo 16 mil votos, dos quais 14 mil saídos de Três Lagoas, que o credenciou como futuro e imbatível candidato a prefeito da cidade. Entrevistado no programa BOCA DO POVO, pela super rádio DIFUSORA-FM 101.9 MGz, falou sobre a cidade: progresso, dificuldades, administração e o prazer em conduzi-la aos 102 de emancipação político-administrativa.

*Por B. de Paula Filho

Boca: Três Lagoas só gasta 43% da arrecadação com os salários do funcionalismo?

GUERREIRO – “Seguramos e mantivemos o índice de 43% no gasto com folha de pagamentos, na contramão de muitas prefeituras que explodiram seus índices e chegaram, este ano, sem poder conceder aumentos aos seus funcionários ou possibilidades de fazer obras. O limite prudencial é de 51.7%. Não foi fácil manter nosso índice, mas mantivemos salários em dia e funcionalismo motivado”.

Boca: Qual foi o segredo para manter o índice?

GUERREIRO- “Fomos eleitos pela força do povo e sem a necessidade comprometimentos partidários que obriga dividir a administração, além do mais, nossos secretários foram lotados por suas capacidades de realizações. Quem não render o esperado poderá ser convidado a ceder espaço a outros com a capacidade que a administração necessita”.

Boca: Isso significa que Três Lagoas não tem problemas?.

GUERREIRO – “Negativo. Temos problemas apesar da exuberante arrecadação oriunda do nosso grande parque industrial, mas nossos problemas estão sendo equacionados de forma a não permitir que se acumulem. Obras iniciadas estão sendo terminadas. O que está pronto estamos conservando e mantendo. Zelo máximo com o dinheiro público é a nossa meta. Saúde, educação e segurança são prioridades, afinal somos a Capital da Costa Leste. Nossa matriz de arrecadação, que já foi a pecuária, mudou para a industrialização. Necessitamos de mais moradias, captação de águas pluviais, treinamento de pessoal, etc”.

Boca: Como arrumar mão de obra especializada?

GUERREIRO – “Fazendo treinamento de qualidade do pessoal que já está aqui. Não descuidamos da formação a fim de que essa mão de obra seja absorvida pelas indústrias instaladas. Como uma coisa puxa a outra, setores como saúde, por exemplo, que encontramos depauperadas, estão sendo cuidadas ao máximo para que tenhamos assistência de qualidade. Os alagamentos estão sendo duramente atacados com a construção de galerias de águas pluviais, etc”.

Boca: Cidade plana, não é um problema?

GUERREIRO – “Nossa cidade é plana. Fizeram asfalto sem infraestrutura originando alagamentos e problemas para a população. Temos cuidado para não fazermos obras pela metade. Galerias de águas pluviais, esgotos, etc, não são obras agradáveis de se fazer, pois não aparecem, mas são de uma necessidade indiscutível”.

Boca: E as terceirizações?

GUERREIRO – “As que encontramos estamos acabando. Não queremos locação ( de veículos, ambulâncias, etc), porém para que isso dê certo, é necessário manter um plano de manutenção de frota. É a nossa maneira de administrar. Temos colhido elogios pela forma simples que está nos permitindo fazer uma administração caseira, com máxima responsabilidade, correspondendo a confiança que nos foi depositada pelo povo três-lagoense”.

Boca: Mas existem áreas que não permitem terceirizar?

GUERREIRO – “A de informática é uma delas. Essa tecnologia muda rapidamente, por isso, sua terceirização é necessária. A meu ver falta agilidade para setores como reposição, manutenção, etc e algumas administrações tem terceirizado esses setores para que não sofram solução de continuidade, mas não significa que se permita fazer mais com menos. A legislação atual precisa se adaptar às novas necessidades”.

Boca: Algo mais?

GUERREIRO – “Agradecer ao prestígio e confiança que o povo depositou em nossas propostas. Agradecer a vocês da BOCA DO POVO e da RÁDIO DIFUSORA – FM 101.9- que sempre me tratou com respeito, carinho e urbanidade. Visitem Três Lagoas. Venham desfrutar das nossas belezas, hospitalidade e nos ajudem a construir uma cidade igual para todos. Muito obrigado”.

Comentários