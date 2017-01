Anhanduí volta a sofrer assaltos e amanhece pichado com sigla do PCC

Distrito de Anhanduí voltou a ser alvo de bandidos durante essa semana. Posto de gasolina e barraca foram assaltados e paredes amanhecerem pichadas com a sigla PCC.

Além do posto e da barraca, um mercado do distrito foi alvo de tentativa de assalto na noite de ontem, por volta das 20h, pouco antes de fechar. O crime foi impedido porque funcionários perceberam a intenção de pessoas suspeitas e acenderam todas as luzes do estabelecimento como forma de emitir alerta. Os suspeitos fugiram sem levar nada.

A população está receosa diante da situação e não forem tomadas medidas ainda.

