Anhanguera de Campo Grande promove Carreira em Pauta nesta quinta

Nesta quinta-feira, às 19h, o Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande realiza um novo encontro do projetoCarreira em Pauta, que consiste em eventos com transmissões de palestras e interações com profissionais renomados, com o objetivo de facilitar o acesso à educação e qualificação dos participantes e estimular o desenvolvimento de novas habilidades e competências profissionais e pessoais.

Nesta edição, os participantes poderão assistir a palestra gravada do historiador Leandro Karnal e discutir os pontos apresentados com o diretor do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), Marcos Silva. As inscrições podem ser realizadas pelo sitewww.carreiraempauta.net.br. O evento é gratuito.

SERVIÇO

Anhanguera | Carreira em Pauta

Data: 11 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Endereço: Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP.

Inscrições: www.carreiraempauta.net.br

