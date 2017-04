ANS autoriza migração do plano antigo para o Santa Casa Saúde

O Plano Santa Casa Saúde é autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde) à assumir os clientes do plano antigo que já não era mais vendido pela Santa Casa de Campo Grande. A ANS é o órgão regulador do Ministério da Saúde, responsável pelos planos de saúde no Brasil.

O Plano do hospital garante aos antigos clientes manter integralmente os direitos previstos nos contratos vigentes, sem restrições, além de, não exigir ou impor carências adicionais, tampouco mudanças nas cláusulas de reajustes, inclusive quanto à data de aniversário de seus clientes.

A rede credenciada será mantida, e durante o processo de transição não haverá interrupção da prestação de assistência aos beneficiários da carteira alienada, principalmente aos que estejam em regime de internação hospitalar ou em tratamento continuado, em atendimento aos disposto § 3°, art.4° da RN 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Investimento

Se comparado ao que há no mercado, o plano Santa Casa Saúde chega com o melhor custo benefício entre os oferecidos em Campo Grande. O custo do plano aos clientes é realizado no sistema de coparticipação e este sistema permite à operadora fornecer opções mais baratas que o mercado.

O cliente arca com 30% do custo dos exames e consultas realizados (exceto internação que a cobertura é de 100%) com limite de R$ 70 para seu desembolso. Ou seja, se o cliente faz um exame de R$ 100, pagará R$ 30. Caso necessite de um procedimento de alto custo, qualquer custo acima de R$ 233, o valor a ser pago são os mesmos R$ 70.

As mensalidades para individuais variam entre R$ 128,63 e R$ 770,13, dependendo de fatores como a idade do cliente, por exemplo. Para os planos empresariais os valores variam entre R$ 96,29 e R$ 576,53.

Cobertura

O plano oferece cobertura completa, consultas médicas em todas as especialidades, exames de diagnósticos simples e de alta complexidade, terapias e internações clínicas e/ou cirúrgicas, inclusive em UTI e atendimentos de urgência e emergência. O hospital atende sua clientela privada 24 horas todos os dias pelo Prontomed e Pronto Socorro da instituição. A Santa Casa possui ambulatórios exclusivos para os pacientes particulares, com excelente estrutura nas mais diversas especialidades, situado na esquina da Rua 13 de Maio com Avenida Mato Grosso.

Para mais informações entrar em contato pelo número 3311-3062.

