Antecipação de repasse do Governo a repatriação de municípios

Primeiramente o Ministério da Fazenda emitirá na quinta-feira (29) ordens de pagamento aos municípios referentes aos recursos do programa de repatriação. Esta medida visa garantir que as prefeituras recebam o repasse ainda em 2016, na sexta-feira (30). O depósito será de R$ 4,449 bilhões para R$ 5,6 mil a municípios.

A repartição de multas da repatriação recursos do exterior está definida na Lei de Responsabilidade Fiscal e segue os princípios dos fundos de participação de estados e municípios. De acordo com a assessoria de imprensa da Fazenda, a parte devida aos estados foi paga no último dia 20.

Bem como o repasse para os municíois será considerado mais trabalhoso devido a quantidade de receptores, previsto para o dia 30 de dezembro. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) temia que, devido ao fato de o sistema bancário considerar o dia 30 o último do ano para a operações financeira, contudo o recurso aos cofres dos municípios será creditado em 2017.

O Cumprimento do prazo é garantido e pela FNP e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) que ingressaram no Supremo Tribunal Federal (STF) e uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar questionando o artigo da medida provisória da multa da repatriação com os municípios que possibilitará o repasse apenas em 1º de Janeiro.

