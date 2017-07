‘Antiga rodoviária de Campo Grande se tornou uma Cracolândia’, afirma funcionários que trabalham na região

As marcas de abandono estão por toda parte lojas fechadas, paredes e portas de estabelecimentos pichados, corredores vazios, teto com bolor, pintura se descascando. Essas são algumas características do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, que abrigou por 34 anos a rodoviária de Campo Grande. A esperança campo-grandense, é a instalação de uma empresa âncora, um estabelecimento de peso no mercado, que possa servir de chamariz para atrair consumidores.

Contudo as reclamações do antigo prédio que funcionou a rodoviária de Campo Grande é constante. Vizinhos da antiga rodoviária de Campo Grande, funcionários da Agência do Correio nas mediações da rodoviária reclamam do abandono e descaso na região.

A rotina de parte desses trabalhadores, cujo turno se inicia na madrugada, inclui uma ‘logística diária’ para entrar no prédio e conviver com usuários de drogas, moradores de rua e outros suspeitos de ilícitos que transitam diariamente pela região central da cidade.

Um dos responsáveis pela segurança dos correios de 49 anos e que atua há 30 anos nos correios relata que ‘Os funcionários fazem uma verdadeira operação de guerra para desviar das abordagens. De início, tinham que guardar o carro no estacionamento e andar meia quadra para chegar ao prédio dos Correios. Algumas pessoas pedem dinheiro, xingam e agridem caso não sejam atendidas. Houve caso do esposo de uma funcionária que foi perseguido e houve um sequestro temporário. Nós então mudamos o estacionamento e, frequentemente, pensamos em melhorias’

Além das abordagens, o servidor denuncia que todos os dias são comuns os flagrantes de venda de droga, bem como prostituição e dependentes químicos. “A venda de drogas aqui é algo constante. O valor é de cinco, dez reais, porém o tempo todo. É por isso que eles permanecem e dominam a área. Existe sim o apoio da PM [Polícia Militar] e Guarda Municipal, mas os presos logo são soltos”, complementou o servidor dos Correios.

Assim como ele, outros funcionário que preferem não se identificar, denuncia os problemas da região.

Os funcionários da região afirmam que ali se tornou a ‘Cracolândia’ do Centro de Campo Grande. E esperam uma solução rápida do poder público.

