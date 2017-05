Anulada licitação de Bernal pela prefeitura de Campo Grande

O edital 010/2016, lançado em abril do ano passado e com valor de R$ 51 milhões, foi anulado. Contudo na mesma data, 28 de abril, foi lançado a licitação 004/2017. Pois a prefeitura de Campo Grande trocou a licitação para o serviço de tapa-buraco.

Rudi Fiorese, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos o o valor agora é de R$ 47.311.469,77. “Alteramos alguns serviços e reduziu o valor”, afirmou.

De acordo com o secretario o dinheiro não tem relação com o convênio de R$ 20 milhões do tapa-buraco firmado entre a prefeitura e o governo do Estado. “Essa parceria já está em curso e conseguimos aumentar de 20 para 30 equipes”.

Com esta nova licitação prevê “contratação de empresa de engenharia para a manutenção de vias públicas, reconstituição de pavimento asfáltico e selagem de capa asfáltica com fornecimento de materiais nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira. Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. Apesar do nome pomposo, na prática trata-se do serviço de tapa-buraco.

As empresas devem entregar suas propostas no dia primeiro de junho. Rudi salientou que a estimativa é que o processo licitatório seja concluído em um mês. E acrescentou “O prazo depende do desenrolar do processo licitatório, se as empresas vão questionar a propostas das outras”

Anulada em definitivo, a concorrência 010/2016 foi lançada pelo ex-prefeito Alcides Bernal (PP) e marcada por percalços, tanto na esfera administrativa quanto suspensão na Justiça.

Comentários