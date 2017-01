Ao confrontar o México, Trump enfurece um aliado estratégico

Apesar das críticas de Trump, México e Estados Unidos “têm uma das cooperações (fronteiriças) mais bem-sucedidas no mundo”, acrescentou.

As ameaças de Trump em torno do financiamento do polêmico muro subiram de tom quando o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, anunciou a possibilidade de aplicar um imposto de 20% sobre as importações a partir do México para obter os recursos necessários.