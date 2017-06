Ao investigar roubo, Derf descobre e prende quadrilha por roubos na Capital

A Derf prendeu uma quadrilha responsável por série de assaltos no mês de maio em Campo Grande, um mês após os crimes. Os envolvidos tinham ‘olheiros’ e até quem emprestava as armas para as práticos dos roubos.

Carlos Delano, delegado da Derf, informou que os assaltos se concentraram em maio. Dois dos presos não agiam nos roubos, mas ‘cuidavam’ as vítimas e emprestavam armas.

No dia 5 de maio, por exemplo, a quadrilha foi responsável por dois roubos seguidos. O primeiro ocorreu contra um caminhão de frutas na Rua Heráclito Diniz, no Bairro Estrela do Sul. Os suspeitos levaram R$ 600.

E já no fim da tarde, eles roubaram um posto de Gasolina no Monte Castelo. No assalto foram roubados R$ 400 e de clientes celulares e relógios. De acordo com a investigação, Geraldo foi quem passou as informações para Jean e Chrystian de horários e presença do proprietário.

No dia 10 de maio, Jean e Hericlys roubaram uma moto para assaltar uma conveniência na Avenida Júlio de Castilho. Os suspeito levaram R$ 3 mil da loja, mas perderam a chave do veículo furtado e na fuga levaram uma segunda motocicleta, da farmácia ao lado. Neste crime, a dupla chegou a atirar porque o dono teria se negado a entregar o celular.

O delegado ainda informou que no dia 22 de maio, Chrystian e Jean e uma terceira pessoa que ainda não foi presa, mas já foi identificada pela polícia, furtaram uma casa no Bairro Panamá. Da residência, levaram TV e até perfumes, porém na fuga abandonaram o televisor em um terreno baldio.

Ao todo foram três roubos e um furto. O Chrystin foi preso na segunda (12) e Jean na sexta-feira (6). Ambos haviam saído da Unei em março e foram presos preventivamente.

A polícia ressalta que Geraldo e Thiago não participaram dos roubos, mas eram ‘olheiros’ e emprestaram as armas para as práticas do crime. Geraldo havia sido preso em maio, e Thiago foi preso nesta manhã, por porte de arma.

O Hericles foi preso dois dias depois do roubo da conveniência. Durante perseguição, perdeu as roupas em uma cerca de arame farpado e foi alcançado nu, no Tênis Clube.

