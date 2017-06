Ao vivo: assista ao julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE

O TSE retomou hoje (7) a partir das 8h do horário de Mato Grosso do Sul, o mais importante julgamento da história do país, que pode levar ao afastamento do presidente Michel Temer (PMDB) e a cassação dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A retomada do julgamento teve início ontem (6), a partir das 18h do horário local. Os ministros avaliam uma denúncia de que a chapa eleitoral de Dilma e Temer teria cometido abuso de poder político e econômico para vencer as eleições de 2014.

O primeiro julgamento ocorreu no dia 4 de abril, mas fou suspensa por pedido da defesa, que solicitou um prazo maior para as alegações finais. Nesta primeira sessão da retomada na terça-feira, os ministros discutiram durante três horas.

No Tribunal, discursam o ministro Herman Benjamin, relator do processo; o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE; os advogados do PSDB, autor do pedido de cassação; as defesas de Dilma e Temer, réus na acusação; e o procurador eleitoral Nicolao Dino, que pediu a cassação da chapa.

Quatro questões preliminares dos advogados da ex-presidente foram julgadas pelos ministros na terça-feira. Hoje, um último pedido dos advogados deve ser avaliado: a questão da inclusão ou não das delações premiadas da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura nos autos do julgamento.

Contudo outras duas secções estão previstas para a quinta-feira (8), uma às 8h da manhã do horário local, e outra às 18h.

Acompanhe o Julgamento ao vivo, pelo Vídeo abaixo:

