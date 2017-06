Aos nove anos Karateka que representa MS ultrapassa a marca de 100 medalhas

Com as duas medalhas de ouro conquistadas no último sábado (24), Enzo ultrapassou a marca de 100 medalhas.

Neste último sábado (24), aos 9 (nove) anos de idade e 4 (quatro) de Karatê, Enzo Bassi ultrapassou a marca de 100 medalhas. Uma marca importante de uma criança que ama fazer esporte tem hoje uma carreira recheada de vitórias.

O feito aconteceu na cidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, onde foi realizada a II Etapa do Campeonato Estadual de Karatê de MS. Enzo participou das modalidades de kata (luta imaginária) e shiai/kumitê (combate), conquistando medalha de ouro em ambas, com estes resultados chegou a impressionante marca de 101 (cento e uma) medalha.

“Estou muito feliz com os resultados alcançados, tenho me dedicado bastante em tudo o que faço e o karatê é um esporte que amo muito, faço tudo com muito amor, e a conquista de centésima medalha é algo mais que especial”, falou Enzo.

O karateca mirim reside na cidade de Santa Fé do Sul e começou a praticar esta arte marcial aos 5 (cinco) anos de idade, mesmo tão criança possui um com números impressionantes, são: 70 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 15 de bronze é atualmente tricampeão estadual sulmatogrossense na modalidade kata e campeão estadual na modalidade shiai/kumitê, campeão da 1ª. Fase do campeonato brasileiro em 2016 na modalidade kata, campeão da 1ª. Fase do campeonato brasileiro de 2017 na modalidade shiai/kumitê, além do 5º. Lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê de 2016, na modalidade kata, realizado pela CBK (Confedereção Brasileira de Karatê).

“Eu disputo o campeonato estadual de Mato Grosso do Sul devido à logística, é mais perto ir a Campo Grande do que São Paulo, neste período aprendi amar e respeitar este Estado que tão bem me acolheu, quero agradecer a todos da AZK em especial meu Sensei Joaquim e Shiran Zanon, a todos meus amigos de academia e de grupo, meus familiares e meu amigo Sandro, meus amigos de competição, pois não tenho adversários e sim amigos de competição, a todos da FKMS, a todos os parceiros do Blog do Enzo, enfim, todos que sempre torceram por mim, estou muito feliz, muito obrigado.” Finalizou Enzo.

No ano de 2017 o karateca mirim tem ainda mais 12 competições com presença já confirmada, entre elas claro a mais importante que acontecerá entre 11 a 15 de outubro na cidade de Salvador/BA, que será a final do Campeonato Brasileiro.

Quem quiser acompanhar um pouco mais a carreira deste atleta mirim, pode segui-lo em suas redes sociais, acesse: www.enzogabriel.com.br ou www.facebook.com.br/blogdoenzo.

