Apagão nos Correios Seis agências dos Correios tem energia cortada em MS

Um “apagão” pegou de surpresa funcionários e usuários dos Correios em seis agências da estatal no Mato Grosso do Sul na quarta, 28 de junho. Por falta de pagamento das faturas, as agências tiveram a energia suspensa comprometendo o atendimento. Em uma das agências o corte foi efetuado no momento em que usuários eram atendidos.

O corte de energia suspendeu o funcionamento de agências nos municípios de Douradina, Bataguassu, Taquarussu, Sonora, Nova Andradina (agência no distrito de Casa Verde) e Campo Grande (agência Piquiri).

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no estado, Elaine Regina Oliveira, o corte de energia é mais um capítulo da deterioração da gestão da empresa e não ocorre por falta de recursos financeiros. “É má gestão, é crise na gestão da empresa. O governo Temer, e o presidente dos Correios nomeado por ele, Guilherme Campos, não têm nenhum compromisso com a manutenção de um Correios público e de qualidade. Há tempos vimos dizendo que estão sucateando deliberadamente os Correios para a sua privatização. Dez agências já foram fechadas no estado, sendo a última no distrito de Quebra-Côco, deixando a população sem opção para pagamentos e recebimento de aposentadorias, além dos serviços normais dos Correios.”

Comentários