Aparecida do Taboado ganha Nova Unidade do Procon

A Prefeitura de Aparecida do Taboado ganhou uma nova unidade do Procon. Este era não só um desejo da administração pública, mas de toda a cidade que contará com o sistema do Sindec. O Procon atuará como um órgão de conciliação entre o consumidor e empresários.

A Nova Unidade contou com a participação do Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Marcelo Monteiro Salomão; do Promotor de Justiça, Drº Oscar de Almeida Bessa Filho; do Comandante do Corpo de Bombeiros, Major Ronei Jonilson Zattar; Diretora do Procon de Paranaíba, Drª Ilda Meire Páscoa, representando o prefeito Ronaldo Miziara; os vereadores Andrey Magno dos Reis e José Natan de Paula Dias; secretários municipais, Lucilene Tábuas Carrasco (Assistência Social e primeira-dama), Márcio Garcia Galdino (Saúde), Claudinei Paulo da Silva (Chefe de Gabinete), Dulce Lima (Desenvolvimento Econômico); Éverton Caramuru (Procurador Jurídico); e gerentes bancários, Paulo Roberto Lozano Regiani (Sicredi) e Márcio L. Damasceno Gomes (Banco do Brasil).

Robinho Samara, prefeito municipal agradeceu as autoridades presentes e salientou as suas condolências ao ex-vereador Ivair Aidar que quando legislou sempre solicitou a implantação do Procon em Aparecida do Taboado. O prefeito ainda agradeceu a presença e o apoio dos atuais vereadores. O prefeito conclui dizendo que ‘acredita no bom funcionamento do Procon em Aparecida do Taboado’.

Marcelo Monteiro Salomão, Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor ressaltou que ‘o Procon traz um equilíbrio na relação do consumo, aproxima tudo aquilo que está distante do poder econômico, é uma ferramenta fundamental para o crescimento de mercado’.

Jary Augusto Silva, diretor do Procon local agradeceu as autoridades presentes e apresentou as servidoras Vanessa Lima; assessora jurídica e Dr Fernanda Gomes. E ressaltou a presença do Procon na cidade tido como uma conquista do povo. E concluiu dizendo que o Procon atuará na defesa e conciliação com os órgãos comerciais. E conclui dizendo que ‘com o total apoio do prefeito Robinho e de Samara estaremos dando uma resposta satisfatório em relação as conciliações.

Por fim o vereador José Natan que representa o Poder Legislativo parabenizou a Administração Municipal, ressaltando que terão muito trabalho mas com a equipe do Procon estaremos desenvolvendo um trabalho de qualidade.

O Procon se localiza na Rua Presidente Dutra, 3778 no centro.

