Após achar iPhone, Universitário pede pastel como recompensa

Encontra um telefone na rua e postar nas redes sociais para encontrar o dono não é novidade. Contudo o universitário Lucas Nascimento Moreira, de 20 anos, decidiu usar a criatividade para encontrar a dona de um iPhone 6. O pedido de pastel como recompensa virou piada e em poucos minutos centenas de internautas comentaram e compartilharam a postagem. O desfecho dessa história você confere no final da reportagem.

Lucas é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda e contou ao Jornal Midiamax que encontrou o celular, que pode ser comprado por R$ 2 mil, na madrugada de domingo (11).

“Eu estava em uma conveniência na Rua Ceará e por volta das 2h30 eu vi o celular no canto da rua, perto de um gramado. Meus amigos me incentivaram a vender o aparelho, dizendo que eu poderia ganhar até R$ 500 com ele”.

Mas tomou a decisão diferente daqueles que estavam sugerindo os amigos e levou o aparelho para casa. A ideia era postar foto do celular em grupos no Facebook e esperar até que a dona aparecesse. Lucas não fazia ideia de quem era a dona do aparelho por conta da foto de proteção de tela, que não dava muitas pistas.

Com o objetivo de encontrar a proprietária do celular mais rapidamente na rede social, o universitário decidiu fazer uma ‘piada’ para que a postagem se espalhasse mais rapidamente. “Para ter alcance maior, coloquei que queria um pastel de carne como recompensa. Sem pastel, sem iPhone”, publicou o jovem.

A foto foi publicada na tarde deste domingo e em cerca de 30 minutos foram mais de 2 mil curtidas, 500 compartilhamentos e 800 comentários. A maioria das pessoas parabenizava Lucas pela atitude e achava graça do pedido de recompensa.

Depois de algumas horas, por volta das 20 horas, uma mensagem recebida pelo estudante dava conta de que a dona do aparelho tinha sido encontrada. “Uma amiga dela falou comigo que estava com ela em um churrasco e que ela era a dona. Ela pediu meu endereço e à noite vieram buscar o celular. A menina desbloqueou o aparelho na minha frente e me agradeceu por ter devolvido”, conta Lucas.

O estudante conseguiu o objetivo em poucas horas, mas o pedido de recompensa que ele mesmo classifica como brincadeira não foi atendido pela dona do iPhone. O acadêmico, então, fez nova postagem, que também viralizou, dizendo que já tinha encontrado a dona do celular, mas que o pastel ficou só na vontade. “Vou dormir sem comer pastel”, publicou.

“Várias pessoas fizeram uma campanha para que eu ganhasse o pastel como recompensa. #cadêopasteldoLucas foi uma hashtag usada nos comentários. Eu achei tudo muito engraçado e ainda recebi convite de donos de pastelaria para comer um pastel de carne”.

Apesar de toda a brincadeira criada em torno de um celular encontrado na rua, Lucas conta que não aceitaria qualquer tipo de recompensa pelo gesto. “Eu ficaria bastante lisonjeado se alguém que encontrasse meu celular fizesse isso”, finaliza o estudante.

