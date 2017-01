Após Bebedeira homem é esfaqueada em bar da Capital

Durante briga na noite de quarta-feira (18), num bar da capital localizado na Rua Nacional, Jardim Imperial, em Campo Grande um homem de 32 anos foi esfaqueado.

O BO (Boletim de Ocorrência) registrou que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento e ao sair do local, encontrou um desafeto o qual não foi identificado o nome, momentos em que se iniciou uma discussão.

Ainda de acordo com o BO, o suspeito tirou uma faca da cintura, e no mesmo instante a vítima entrou em luta corporal com o suposto autor que o acabou esfaqueando em uma das mãos.

Ningém que freqüentava o bar no momento interferiu na briga. Depois da confusão, o suspeito se evadiu do estabelecimento. A policia Militar foi acionada e encaminhou a vítima para o posto de saúde do Bairro Nova Bahia visivelmente embriagado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

