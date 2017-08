Após briga com o marido mulher sofre fratura na costela

Uma mulher de 58 anos teve sua costelas quebradas durante uma briga com seu marido de 45 anos. A mesma consegui fugir e pedir ajuda a vizinhos. O fato ocorreu em Sidrolândia/MS, ontem (7).

Devido as agressões a mulher precisou ser internada no hospital e relatou aos policiais que teria sido agredida com chutes nas costelas pelo companheiro. A mulher estava com muito medo do marido violento e solicitou uma conversa com um cacique da Aldeia.

A mulher relatou que depois das agressões conseguiu fugir e pediu ajuda na aldeia vizinha quando foi socorrida e levada a unidade hospitalar.

Até o momento não se sabe o motivo da briga do casal e nem se o auto está detido.

A Polícia registrou o caso como lesão corporal dolosa.

Comentários