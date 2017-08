Após briga em ônibus de viagem PM executa a tiros Policial Civil

Um papiloscopista de 38 anos, da Polícia Civil de Naviraí foi assassinado por um policial militar de 30 anos, também de Naviraí. O crime aconteceu na madrugada de ontem (13), dentro de um ônibus de viagem que fazia o percurso dentro do município.

De acordo com informações do Dr. Claudineis Galinari, Delegado Regional da Polícia Civil de Naviraí, Jhones Gegiori Borges de 38 anos, estava com sinais de embriaguez perturbando os passageiros dentro do ônibus, diante do importuno o cabo da Polícia Militar, Vagner Nunes Pereira de 30 anos, deu voz de prisão ao papiloscopista.

De acordo com o Jornal da Nova o Delegado informou que “Ambos não se conheciam e o PM não sabia que o papiloscopista era policial civil e viu que estava armado e tentando sacar a arma, foi onde houve os três disparos a queima roupa”. O perito morreu na hora.

Ainda de acordo com o site o PM que há mais de 11 anos está lotado na corporação e também é lotado na Guarda e Escolta na Penitenciária Estadual de Naviraí, foi ouvido e liberado, contudo a aram ficou apreendida.

A Polícia Civil está investigando o ocorrido.

O corpo do policial civil foi encaminhado a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Dourados/MS.

