Após dez anos de crescimento, transporte aéreo de passageiros cai em 2016

De acordo com a Anac, no ano passado o número de passageiros transportados em voos domésticos foi 7,8% menor que o registrado em 2015. Transporte internacional, porém, cresceu 2,9%.

Depois de dez anos de crescimento ininterrupto, caiu em 2016 o número de passageiros transportados pelas empresas aéreas em voos domésticos no país. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a queda foi de 7,8% na comparação com 2015.

Em todo o ano passado, foram transportados 88,7 milhões de passageiros em voos dentro do país. No ano de 2015 foram 96,2 milhões.

Esse encolhimento no mercado aéreo é reflexo do agravamento da crise econômica. A previsão do mercado é que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha caído 3,5% em 2016. O resultado oficial será divulgado pelo IBGE em março.

Diante do recuo na demanda, as empresas aéreas também reduziram a oferta de voos e de assentos no mercado doméstico. De acordo com a Anac, a oferta em 2016 foi 5,9% menor que em 2015. A redução, portanto, superou ligeiramente a da demanda.

Latam, Gol e Azul cortaram, juntas, 234 voos diários entre dezembro de 2015 e o mesmo mês de 2016. Elas também reduziram a frota em operação em 41 aeronaves.

Apenas no mês de dezembro de 2016, a demanda e a oferta de voos registraram queda de, respectivamente, 2,8% e 4,6%, na comparação com dezembro de 2015. Foi o 17º mês seguido de retração na demanda e o 16º na oferta.

Ainda no mês de dezembro de 2016, foram transportados 8 milhões de passageiros em voos domésticos, queda de 5,9% em relação ao mesmo mês de 2015. Foi o 17º mês seguido de retração nesse indicador.

Voos internacionais

Apesar da crise, a Anac registrou aumento no número de passageiros transportados em voos internacionais operados por empresas aéreas brasileiras: 2,9% na comparação com 2015. No total, foram transportados 7,5 milhões nesses voos fora do país.

“O número de passageiros pagos transportados em dezembro de 2016 foi recorde para este mês desde o início da série histórica em 2000, tendo atingido 682,3 mil. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador apresentou elevação de 7,5%”, informou a Anac, em nota.