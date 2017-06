Após furar bloqueio policial, jovem é preso com carro recheado de maconha

Policiais do DOF prenderam na manhã de ontem (21), por volta das 11h, um homem de 22 anos de idade após ter fugido do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS 289.

O condutor do veículo Renault Sandero de cor preta e placas de Belo Horizonte (MG) se evadiu do bloqueio policial. Imediatamente começou uma perseguição por aproximadamente 10 km, quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção e adentrou e um terreno alagado as margens da rodovia. O homem tentou evadir-se, mas foi detido pelos policiais.

No veículo foram encontrados 328 tabletes de uma substância aparentando ser maconha, com peso total de 271 quilos. A droga foi trazida da cidade de Coronel Sapucaia e seria entregue em Bataguassu, depois seguiria para São Paulo (SP).

O condutor, o veículo e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Amambai para os procedimentos legais.

